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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021

    Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222475Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222475

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-14-34

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    v.vengryazhin@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Венгряжин Владимир Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222475Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021

    Начальная цена

    357 613,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управление материально технического снабжения и комплектации» (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется Поставщиком или уполномоченным им лицом автотранспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставщик обязан не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поставки (отгрузки) товара письменно уведомить об этом покупателя с указанием наименования и количества товара, вида и количества транспортных средств. Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132) или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.4 Договора. Поставщик обязан осуществить поставку товара в последней декаде месяца, но не позднее 30.09.2021.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник П 25x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Отвод П 90°-25x2.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 177.000

    "Позиция 3"

    "Отвод 90°-57x3.5-20-1000/1000 ГОСТ 30732 ППУ-ПЭ-140-сп"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Отвод П 90°-1-21.3x3.2-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 5"

    "Отвод 90°-1-26.9x2-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Фланец 150-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 8.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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