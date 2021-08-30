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Наименование закупки
Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 15:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-14-34
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
v.vengryazhin@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венгряжин Владимир Владиславович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222475Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей малого диаметра для объектов капитального ремонта и нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" 2021
Начальная цена
357 613,86
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управление материально технического снабжения и комплектации» (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка товара осуществляется Поставщиком или уполномоченным им лицом автотранспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставщик обязан не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поставки (отгрузки) товара письменно уведомить об этом покупателя с указанием наименования и количества товара, вида и количества транспортных средств. Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132) или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.4 Договора. Поставщик обязан осуществить поставку товара в последней декаде месяца, но не позднее 30.09.2021.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 12.000
Кол-во: 177.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
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