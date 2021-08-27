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Наименование закупки
поставка оборудования в Пермь, знп 2828
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 12:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-40-44
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
ovchinnikova-oo@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Ольга Олеговна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования в Пермь, знп 2828
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 07:00 GMT +327.08.2021 07:0027.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222469Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования в Пермь, знп 2828
Начальная цена
347 197,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, г Пермь, Крупской 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 45 к.д после поставки, для МСП 15 р.д, оплата по счету 7 к. д. после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 5.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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