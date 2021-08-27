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    Главная / Торги / поставка оборудования в Пермь, знп 2828

    поставка оборудования в Пермь, знп 2828

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 07:0027.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222469Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222469

    Наименование закупки

    поставка оборудования в Пермь, знп 2828

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-40-44

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    ovchinnikova-oo@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинникова Ольга Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования в Пермь, знп 2828

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 07:00 GMT +327.08.2021 07:0027.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222469Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования в Пермь, знп 2828

    Начальная цена

    347 197,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г Пермь, Крупской 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 45 к.д после поставки, для МСП 15 р.д, оплата по счету 7 к. д. после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий внутренний HDD Western Digital WD62PURZ 3.5" 6Тбайт SATA III 5640об/мин"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Камера системы видеонаблюдения IPe-DP АйТек ПРО 2.8...12мм 1920x1080пикс с ИК-подсветкой дальностью до 20м 1/2.7""

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 3"

    "Камера системы видеонаблюдения IPe-OP АйТек ПРО 2.8...12мм 1920x1080пикс с ИК-подсветкой дальностью до 40м 1/2.8""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Видеорегистратор Domination IP-32-4-MDR 32 канала 16Тбайт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Коммутатор управляемый АйТек ПРО 1026P24 IQR Ethernet 1000Base-TХ SFP, 2x1000Base-T, 24x10Base-T/100Base-TX с PoE 10.8Гбит/с настольный/стоечный 100м"

    Кол-во: 2.000

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