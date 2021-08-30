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    Главная / Торги / Поставка хоз.товаров

    Поставка хоз.товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222466Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222466

    Наименование закупки

    Поставка хоз.товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаева Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хоз.товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222466Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хоз.товаров

    Начальная цена

    73 025,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 10 дней. Доставка за счет Поставщика. Оплата в течение 15 банковских дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора особо прочные ПВД 120Л 80МКМ 70х180СМ черные 10ШТ рулон 603889"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Жавель Солид таблетки 1КГ 320ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки для ЖКХ общепроизводственные трикотажные ПВХ точка 6 нитей 10 класс 62Г, ручной оверлок, манжета-резинка белый хлопок универсальный р-р 10ПАР 40 упаковок в коробке Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Метла круглая полипропиленовая с деревянной ручкой 1250ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 0.75Л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Dufa латексные L"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Мешки для мусора 60Л 30ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Полотно нетканое холстопрошивное 100% хлопок 240Г/М2 150СМ"

    Кол-во: 250.000

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