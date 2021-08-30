www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка хоз.товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 12:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Контактный телефон
+7 831 433-77-90
Факс
Адрес электронной почты
pk244@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабаева Галина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хоз.товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222466Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хоз.товаров
Начальная цена
73 025,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 10 дней. Доставка за счет Поставщика. Оплата в течение 15 банковских дней с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НСТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 250.000
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