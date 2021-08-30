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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 11:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-61-84
Факс
Адрес электронной почты
n.v.radchenko@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Радченко Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222458Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды
Начальная цена
299 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 7 (семи) дней после заключения Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата оставшихся 50 (пятидесяти) процентов фактически полученного товара (продукции) осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, со дня приемки Товара от организации, осуществляющей его доставку на основании Товарных накладных/УПД, подписанных уполномоченными лицами Сторон, счета-фактуры (для плательщиков НДС), счета на оплату и всех необходимых документов, указанных в разделе 3. Договора. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары (упаковки), логотипа на товар, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи и сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора, а также все иные расходы, связанные с исполнением Договора. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 60 рабочих дней в период действия настоящего договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
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