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    Главная / Торги / Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222458Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222458

    Наименование закупки

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 11:46

    Документация процедуры

    логотип_витязь.jpg

    Тех.задание.doc

    КИМ___проект_договора__поставка_МТР_одежда_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222458Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Начальная цена

    299 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 7 (семи) дней после заключения Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата оставшихся 50 (пятидесяти) процентов фактически полученного товара (продукции) осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, со дня приемки Товара от организации, осуществляющей его доставку на основании Товарных накладных/УПД, подписанных уполномоченными лицами Сторон, счета-фактуры (для плательщиков НДС), счета на оплату и всех необходимых документов, указанных в разделе 3. Договора. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары (упаковки), логотипа на товар, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи и сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора, а также все иные расходы, связанные с исполнением Договора. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 60 рабочих дней в период действия настоящего договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пиджак мужской Esperanto серый габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Жилет мужской Esperanto серый с синей вышивкой габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Сорочка мужская Esperanto ткань сорочечная белый с синей вышивкой с длинным рукавом 42-58 164-188 СР-116 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Галстук с фиксацией Esperanto мужской синий ткань атлас ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Платок паше Esperanto ткань атлас 10х10СМ синий ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 6"

    "Брюки мужские Esperanto серые ткань габардин 42-58 164-188 узкие ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Пиджак женский Esperanto серый габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Платье Esperanto серый с синей вышивкой ткань габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Блузка женская Esperanto белый с синей вышивкой ткань сорочечная 42-58 164-188 с длинным рукавом БЗ-116 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Платок шейный Esperanto ткань атлас 60х60СМ синий ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Брюки женские Esperanto серый ткань габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

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