Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В течение 7 (семи) дней после заключения Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата оставшихся 50 (пятидесяти) процентов фактически полученного товара (продукции) осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, со дня приемки Товара от организации, осуществляющей его доставку на основании Товарных накладных/УПД, подписанных уполномоченными лицами Сторон, счета-фактуры (для плательщиков НДС), счета на оплату и всех необходимых документов, указанных в разделе 3. Договора. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары (упаковки), логотипа на товар, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи и сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора, а также все иные расходы, связанные с исполнением Договора. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 60 рабочих дней в период действия настоящего договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г.