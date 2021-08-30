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Наименование закупки
Поставка МТР для Краснодарского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 11:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для Краснодарского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 06:00 GMT +330.08.2021 06:0030.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222456Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для Краснодарского УИРС
Начальная цена
423 988,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" Российская Федерация, 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
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