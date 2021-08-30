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    Главная / Торги / Поставка компрессора для холодильного стола и прочих запасных частей бытовой техники

    Поставка компрессора для холодильного стола и прочих запасных частей бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222455Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222455

    Наименование закупки

    Поставка компрессора для холодильного стола и прочих запасных частей бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 11:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компрессора для холодильного стола и прочих запасных частей бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222455Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компрессора для холодильного стола и прочих запасных частей бытовой техники

    Начальная цена

    55 230,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор для стола холодильного INOKSAN INO-KBN190 Embraco Aspera NEK 1116 Z 194ВТ 220В Италия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр-осушитель для стола холодильного INOKSAN INO-KBN190 BECOOL BCL 032s Италия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Штуцер для холодильного стола INOKSAN SC10 BC-AV-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Микродвигатель для стола холодильного INOKSAN INO-KBN190 YZF 16-25 16ВТ металл 220В Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Хладагент R134A фреон CF₃CFH₂ Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Контактор Schneider Electric для сковороды электрической Inoksan INO-7DE060 220В LC1E3210M5 Франция"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Контактор с дополнительными контактами для стиральной машины Electrolux W4600H 220В 25А 471828729 Швеция"

    Кол-во: 1.000

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