Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Медикаменты

    Медикаменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222453Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222453

    Наименование закупки

    Медикаменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:46

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки___ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    hokhlovao@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медикаменты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222453Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медикаменты

    Начальная цена

    38 844,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Dermagrip Classic натуральный латекс М неопудренные 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Препарат Мексидол ампулы 5ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Шприц одноразовый трехкомпонентный 5МЛ 0.7х30"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Пентоксифиллин раствор для инъекций ампулы 20МГ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Конкор таблетки 2.5МГ 30ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Верошпирон капсулы 25МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Маска защитная медицинская Euronda трехслойная на резинках 50ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Кислота аскорбиновая драже 200ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Средство Релиф Адванс суппозитории ректальные 12ШТ ISTITUTO de ANGELI, S.r.L. Италия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Витамины в комбинации с минеральными веществами МАГНЕ В6 таблетки покрытые оболочкой 500МГ 50ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Ибупрофен таблетки 400МГ 20ШТ ОАО Синтез Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Препарат Милдронат 5МГ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Троксевазин капсулы 300МГ 50ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Шприц одноразовый 10МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Шприц одноразовый 20МЛ с иглой"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Кардиомагнил таблетки 75+15.2МГ 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Кислота ацетилсалициловая Тромбо АСС таблетки 100МГ 28ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Детралекс таблетки покрытые оболочкой 1000МГ 30ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Гепарин Гепарин 1000 МНН-Гепарин натрия гель туба 30Г 1000МЕ 1 ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
    Ценовой запрос № 81997
    ТГСтаврополь Поставка медикаментов (20191492)
    ТГСтаврополь Поставка медикаментов (20191492)
    81997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    536 889
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить