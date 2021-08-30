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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Медикаменты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 14:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Почтовый адрес
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Контактный телефон
+7 83192 4-33-31
Факс
Адрес электронной почты
hokhlovao@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Медикаменты
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222453Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медикаменты
Начальная цена
38 844,99
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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