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    Главная / Торги / Поставка строительного материала

    Поставка строительного материала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2021 13:0005.10.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222452Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222452

    Наименование закупки

    Поставка строительного материала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:59

    Документация процедуры

    ТЗ_на_строительные_материалы_АО_41_поз_.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 427-09-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergei.Monakhov@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Монахов Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительного материала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.10.2021 13:00 GMT +305.10.2021 13:0005.10.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222452Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительного материала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская обл., г. Королёв, ул. Богомолова, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней, а если Поставщик является СМСП – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД, при наличии счета от Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска МА-15"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Краска МА-15"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Картон асбестовый КАОН-1"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Картон асбестовый КАОН-1"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 5"

    "Наливной пол быстротвердеющий основит скорлайн FK45 R"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 6"

    "Краска фасадная ВД-АК-1180"

    Кол-во: 420.000

    "Позиция 7"

    "Смесь сухая штукатурная гипсовая универсальная для внутренних работ"

    Кол-во: 94.000

    "Позиция 8"

    "Пена монтажная "под пистолет""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Pufas бетоноконтакт БК-Ф"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Эмаль для пола ПФ-266"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Краска МА-15"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Грунтовка глубокого проникновения ceresit CT 17"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "СТРОБИ Сетка стеклотканевая малярная"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 14"

    "Универсальный колер морозоустойчивый для внутренних работ, для воднодисперсионных, масляных красок, эмалей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Универсальный колер морозоустойчивый для внутренних работ, для воднодисперсионных, масляных красок, эмалей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Универсальный колер морозоустойчивый для внутренних работ, для воднодисперсионных, масляных красок, эмалей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Универсальный колер морозоустойчивый для внутренних работ, для воднодисперсионных, масляных красок, эмалей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Саморез 4х40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Гвозди строительные 4х100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Плитка керамогранит для пола"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Плинтус из керамогранита серый, матовый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Плитка керамическая для стен"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Портландцемент М500 Цем I 42.5Н"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Затирка для швов Ceresit CE-33 comfort для узких швов"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 25"

    "Клей плиточный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 26"

    "Шпатлевка гипсовая финишная белая "Основит Элисик""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 27"

    "Мешки для строительного мусора ткань/пропилен"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 28"

    "Мешки для строительного мусора ткань/пропилен"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 29"

    "Смесь строительная универсальная М 150"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Смесь сухая цементно-песчаная М150"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 31"

    "Потолочная панель Bajkal 600х600х12 board, Армстронг"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Каркас NORMA Т24 поперечный профиль 600"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 33"

    "Каркас NORMA Т24 поперечный профиль 1200"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 34"

    "Каркас NORMA Т24 белый (L=3.6) основной профиль"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 35"

    "Уголок пристенный 19х24мм сталь"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 36"

    "Европодвес в комплекте"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 37"

    "Дюбель TNF/-W "бабочка""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Порожек алюминиевый для пола одноуровневый, шириной 20-30мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Плинтус ПВХ с кабель каналом"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 40"

    "Аксессуары к плинтусу ПВХ с кабель каналом: угол внутренний"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Аксессуары к плинтусу ПВХ с кабель каналом: угол внешний"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Аксессуары к плинтусу ПВХ с кабель каналом: соединительный элемент"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Аксессуары к плинтусу ПВХ с кабель каналом: торец правый и торец левый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Шнур для сварки линолеума"

    Кол-во: 50.000

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