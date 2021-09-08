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    Главная / Торги / Поставка коммутатора на объект "Техперевооружение Московского УПХГ"

    Поставка коммутатора на объект "Техперевооружение Московского УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222448

    Наименование закупки

    Поставка коммутатора на объект "Техперевооружение Московского УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 11:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-01-69

    Факс

    Адрес электронной почты

    EBatalova@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коммутатора на объект "Техперевооружение Московского УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.09.2021 14:00 GMT +308.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутатора на объект "Техперевооружение Московского УПХГ"

    Начальная цена

    164 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 144001, Московская обл., г.Электросталь, Криулинский проезд, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершённой отгрузке Продукции до адреса Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор промышленный L2 NetXpert NXI-3030-3GX-6T с портами 3х1000Base-FX/TX(SFP), 6x10/100Base-TX 24/48VDC -40...+75ГРАД ЦЕЛЬС DIN-rail ТУ 6656-012-69643912-2012"

    Кол-во: 1.000

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