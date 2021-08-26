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Наименование закупки
2290 ленточный принтер-маркиратор с лентой в Ростов-на-дону
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 12:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 958 545-67-42
Факс
Адрес электронной почты
Bogdan.Lukash@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукаш Богдан Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
2290 ленточный принтер-маркиратор с лентой в Ростов-на-дону
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222446Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2290 ленточный принтер-маркиратор с лентой в Ростов-на-дону
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, Аксайский р-н, п. Темерницкий, ул. Спортивная, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата без договора, по счету, в течение 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в стоимость тмц, работа в эдо
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
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