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Наименование закупки
Поставка рециркуляторов бактерицидных Армед CH 311-115 M/1 и стоек СПР-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 11:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванюхина Юлия Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рециркуляторов бактерицидных Армед CH 311-115 M/1 и стоек СПР-2
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222444Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рециркуляторов бактерицидных Армед CH 311-115 M/1 и стоек СПР-2
Начальная цена
33 399,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2. Этаж сообщается Поставщику дополнительно при согласовании даты поставки ТовараРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями проекта договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
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