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    Главная / Торги / Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"

    Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222443Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222443

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 11:42

    Документация процедуры

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    ТЗ_спецодежда_зимняя.doc

    Контактная_информация.docx

    Список_документов_для_согласования_договора..pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-10-01

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    KolganovaEE@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назмиев Рустам Берханович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222443Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ"); 2. Срок поставки: 2021г. по письменным заявкам (партиями) ; 3. Условия поставки: поставка силами и средствами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя; 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 дней. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течении всего срока действия договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукавицы защитные утепленные плотная х/б ткань, плотность не менее 245 г/м² 95014 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Костюм утепленный ткань – смесовая (хлопок, полиэфир, полиэстер, таслан, вискоза) с МВО темно-синий куртка, брюки размер 88-92 - 128-132 158-164 – 182-188 13011 ГОСТ Р 12.4.236-2011"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Костюм защитный утепленный 100% хлопок с огнестойкой отделкой синий с красными вставками сварщика куртка, брюки размер 52-54 170-176 16006 ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Куртка утепленная ИТР ткань – смесовая (хлопок, полиэфир, полиэстер, таслан, вискоза) синяя размер: 88-92 – 128-132 рост 158-164 – 182-188 удлинённая, прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой до верха на молнии, перед с накладными карманами ГОСТ Р 12.4.236-2011 13004"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Куртка утепленная ткань верха – смесовая (хлопок, полиэфир, полиэстер, таслан, вискоза) с ВО пропиткой темно-синяя размер: 88-92 – 128-132. Рост 158/164 – 182-188 удлинённая, прямого силуэта с централь ной бортовой застёжкой до верха на молнии, перед с накладными карманами ГОСТ Р 12.4.236-2011 13008"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 6"

    "Сапоги защитные с металлическим подноском союзка и задник - юфть, голенища- кирза для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов черные кожаные Однослойный ТПУ ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 70.000

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