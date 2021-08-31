Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ"); 2. Срок поставки: 2021г. по письменным заявкам (партиями) ; 3. Условия поставки: поставка силами и средствами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя; 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 дней. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течении всего срока действия договора.