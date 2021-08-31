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Наименование закупки
Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 11:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-10-01
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
KolganovaEE@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назмиев Рустам Берханович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222443Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды зимней для нужд ООО "КЗИТ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ"); 2. Срок поставки: 2021г. по письменным заявкам (партиями) ; 3. Условия поставки: поставка силами и средствами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя; 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 дней. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течении всего срока действия договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Кол-во: 300.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
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