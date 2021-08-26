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    Главная / Торги / Закупка электроматериалов для Ульяновского филиала по ЗнП 1016

    Закупка электроматериалов для Ульяновского филиала по ЗнП 1016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222434Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222434

    Наименование закупки

    Закупка электроматериалов для Ульяновского филиала по ЗнП 1016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 439-73-25

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Roman.Suslov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электроматериалов для Ульяновского филиала по ЗнП 1016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 11:00 GMT +326.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222434Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электроматериалов для Ульяновского филиала по ЗнП 1016

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск,Московское шоссе, д. 14 ООО "ЛогЛаб" - Склад 3PL Селина Оксана Алексеевна 8(831)4375432; 8 920 023 77 29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад, без уведомления грузы на склад не принимаются. Заключение договоров суммой менее 100 т.р. не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная IEK ECO A60 LLE-A60-20-230-30-E27 20Вт 175...250В 30000ч E27 3000K"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная IEK ECO A60 LLE-A60-9-230-30-E27 9Вт 220...240В 30000ч E27 3000K"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Фонарь аккумуляторный налобный Navigator NPT-H01-3AAA LED 25"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Кабель-канал 16x16мм PVC"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 5"

    "Кабель-канал 15x10мм PVC"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 16-6-6 Dв6 x Dн9 x B17 x L40 x H10мм медь луженая 16мм2 неизолированный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Лента заземления полоса 50x5мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Вилка электрическая силовая Mennekes 32А-6h/200-250V 200...250В 2P+N 32А IP44"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Розетка электрическая силовая одноместная ABB 232 EС6 2P+E с крышкой защитной 200...250В 32А IP44 открытой установки"

    Кол-во: 5.000

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