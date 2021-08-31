"Позиция 1" "Средство дезинфицирующее ИзАсептик универсальное жидкость для хирургической и гигиенической обработки рук, инъекционного и операционного поля, а также для экстренной дезинфекции поверхностей канистра 5Л на 65% состоит из изопропанола ООО "САМАРОВО""

Кол-во: 40.000