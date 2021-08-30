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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка поролона, пленки, плит Техноруф
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 10:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Почтовый адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Контактный телефон
+7 831 464-61-55
Факс
+7 831 464-61-55
Адрес электронной почты
S.Bespalov@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поролона, пленки, плит Техноруф
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222431Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поролона, пленки, плит Техноруф
Начальная цена
563 882,43
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 60 календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара и надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Кол-во: 425.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 568.000
Кол-во: 264.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 0.027
Кол-во: 10.000
Кол-во: 290.000
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