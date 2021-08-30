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    Главная / Торги / Поставка поролона, пленки, плит Техноруф

    Поставка поролона, пленки, плит Техноруф

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222431Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222431

    Наименование закупки

    Поставка поролона, пленки, плит Техноруф

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:27

    Документация процедуры

    Шаблон_ПОСТАВКИ__2021_от_ГО.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка поролона, пленки, плит Техноруф

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222431Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поролона, пленки, плит Техноруф

    Начальная цена

    563 882,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 60 календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара и надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая 0.15ММ 1 сорт"

    Кол-во: 425.000

    "Позиция 2"

    "Пленка полиэтиленовая 3х100М 0.15ММ 1 сорт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пленка полиэтиленовая 0.15ММ 1 сорт"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 4"

    "Пленка полиэтиленовая 0.15ММ 1 сорт"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 5"

    "Пленка поливинилхлоридная глянцевая 1400ММ 0.5ММ ГОСТ 25250-88"

    Кол-во: 568.000

    "Позиция 6"

    "Поролон в листах ST 2000х2000ММ 50ММ 18КГ/М³"

    Кол-во: 264.000

    "Позиция 7"

    "Поролон в листах ST 2000х2000ММ 50ММ 18КГ/М³"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 8"

    "Пенополиуретан эластичный листовой ППУ-ЭР"

    Кол-во: 0.027

    "Позиция 9"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная Технониколь Техноруф Н30 1200х600х50ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Пленка поливинилхлоридная ширина 1.5М ГОСТ 24944-81"

    Кол-во: 290.000

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