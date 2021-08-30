Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка противопожарного клапана для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка противопожарного клапана для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:3030.08.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222423Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222423

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного клапана для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарного клапана для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 12:30 GMT +330.08.2021 12:3030.08.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222423Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного клапана для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    225 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан противопожарный вентиляционных систем общепромышленного исполнения КПУ-1Н-З-МС-800*800-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 EI 90"

    Кол-во: 5.000

    Позвонить