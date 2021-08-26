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Наименование закупки
Паяльник эектрический ЭПСН 12-0265 65Вт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 10:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(812) 6440623
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Irina.Yu.Makarova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Паяльник эектрический ЭПСН 12-0265 65Вт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222421Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Паяльник эектрический ЭПСН 12-0265 65Вт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, г. Калининград, ул. Багратиона, д 111Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% постоплата в течение 10 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 5.000
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