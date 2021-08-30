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Наименование закупки
Поставка радиаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 10:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
Почтовый адрес
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Контактный телефон
7 4329518
Факс
+7 831 432-88-80
Адрес электронной почты
nrbc-1@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фефелова Оксана Олеговна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радиаторов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222419Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиаторов
Начальная цена
38 375,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Родионова, 194Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и средствами, в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по факту поставки товара после подписания товарной накладной, и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Адрес местонахождения
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
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