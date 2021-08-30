Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и средствами, в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по факту поставки товара после подписания товарной накладной, и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.