Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 01107-2021-737 Чайник электрический Vitek VT-7079 1.7л сталь нержавеющая 2200Вт

    01107-2021-737 Чайник электрический Vitek VT-7079 1.7л сталь нержавеющая 2200Вт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222414Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222414

    Наименование закупки

    01107-2021-737 Чайник электрический Vitek VT-7079 1.7л сталь нержавеющая 2200Вт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 4872 30-81-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.I.Kopylova@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копылова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Курская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01107-2021-737 Чайник электрический Vitek VT-7079 1.7л сталь нержавеющая 2200Вт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222414Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01107-2021-737 Чайник электрический Vitek VT-7079 1.7л сталь нержавеющая 2200Вт

    Начальная цена

    13 542,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Курская область, г. Курск, ул. К.Маркса 61Б (каб. 407)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 5 раб. дней с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чайник электрический Vitek VT-7079 1.7л сталь нержавеющая 2200Вт"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 79575
    Электрический чайник
    Электрический чайник
    79575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    1 356
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Ценовой запрос № 80367
    электрочайники
    электрочайники
    80367
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    7 168
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 84164
    Поставка электрочайников
    Поставка электрочайников
    84164
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 08:30(GMT+03:00)
    4 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 84599
    Сидоренко 11-18 Бытовая техника
    Сидоренко 11-18 Бытовая техника
    84599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    242 458
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить