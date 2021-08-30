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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин и колесных дисков для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Поставка автомобильных шин и колесных дисков для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 03:0030.08.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222412Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222412

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин и колесных дисков для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:03

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_Шин.docx

    Приложение__1_ТЗ_ШИНЫ.doc

    Копия_Копия_Приложение__2_Спецификация_1_для_публикации.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 915 487-48-15

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    kristina.labeko@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бриш Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных шин и колесных дисков для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 03:00 GMT +330.08.2021 03:0030.08.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222412Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин и колесных дисков для нужд ООО "Газпром гелий сервис"

    Начальная цена

    755 833,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край м.р-н Надеждинский, с.п. Надеждинское, с. Вольно-Надеждинское, тер. ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка не позднее 30.09.2021 г. 5.5. Оплата Товара производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за датой определяемой согласно пункту 3.1 настоящего Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая LM117 315/70 R22.5 LongMarch 154/150 M 18PR летняя"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Диск колесный ЕТ175 D281 сталь 22.5х9.00 16ММ 10 отверстий"

    Кол-во: 20.000

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