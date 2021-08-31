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    Главная / Торги / Мягкий инвентарь, материалы снабжения

    Мягкий инвентарь, материалы снабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 16:3031.08.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222410Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222410

    Наименование закупки

    Мягкий инвентарь, материалы снабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    hokhlovao@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Мягкий инвентарь, материалы снабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 16:30 GMT +331.08.2021 16:3031.08.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222410Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мягкий инвентарь, материалы снабжения

    Начальная цена

    28 270,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свитер зимний мужской джемпер серо-синий полушерсть, тканевые накладки (плечи, локти) в ассортименте ФКУ ИК-16 УФСИН РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Известь гашеная гидратная ГОСТ 9179-2018"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Джемпер Д-1 бордовый хлопчатобумажная пряжа 38 длинный рукав женский ООО "Белошвейка" Россия ГОСТ 31409-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Средство для борьбы с бытовыми насекомыми Лента от мух ИП Ермаков А.Ю."

    Кол-во: 120.000

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