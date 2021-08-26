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    Главная / Торги / СРОЧНО_кабель-канал для Новосибирского филиала

    СРОЧНО_кабель-канал для Новосибирского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 06:0026.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222406Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222406

    Наименование закупки

    СРОЧНО_кабель-канал для Новосибирского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (383)2194391

    Факс

    Адрес электронной почты

    yuliya.t.simsyukova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симсюкова Юлия Тарасовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СРОЧНО_кабель-канал для Новосибирского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 06:00 GMT +326.08.2021 06:0026.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222406Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СРОЧНО_кабель-канал для Новосибирского филиала

    Начальная цена

    60 381,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г.Новосибирск,ул. Северный проезд,17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100% транспортные расходы включить в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал 40x40мм PVC"

    Кол-во: 900.000

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