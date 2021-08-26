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    Главная / Торги / Запрос Комплект заземления для Р.Татарстан ЗнП 773

    Запрос Комплект заземления для Р.Татарстан ЗнП 773

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222404Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222404

    Наименование закупки

    Запрос Комплект заземления для Р.Татарстан ЗнП 773

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос Комплект заземления для Р.Татарстан ЗнП 773

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 08:00 GMT +326.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222404Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос Комплект заземления для Р.Татарстан ЗнП 773

    Начальная цена

    5 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект заземления вертикального, стержневого Jupiter NE1104 создание контуров заземления, молниезащиты заземлитель вертикальный 1500мм 2шт, муфта соединительная 2шт, соединитель проводника, винт заглубления"

    Кол-во: 1.000

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