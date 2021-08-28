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    Главная / Торги / ЗнП 1139_СФ_электроды сварочника_для Сахалинского филиала

    ЗнП 1139_СФ_электроды сварочника_для Сахалинского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2021 03:3028.08.2021 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222403Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222403

    Наименование закупки

    ЗнП 1139_СФ_электроды сварочника_для Сахалинского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:36

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора_03_20.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50772

    Факс

    Адрес электронной почты

    DementevaIA@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП 1139_СФ_электроды сварочника_для Сахалинского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.08.2021 03:30 GMT +328.08.2021 03:3028.08.2021 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222403Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП 1139_СФ_электроды сварочника_для Сахалинского филиала

    Начальная цена

    19 738,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира 2/5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный Sumitomo ER-10 аппарат сварочный Sumitomo Type-39/71C"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Электрод для сварки оптического волокна ELCT2-20A 2мм аппарат сварочный Fujikura FSM-80S/60S/50S/17S/18S 3000 сварок"

    Кол-во: 6.000

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