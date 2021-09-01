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    Главная / Торги / Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"

    Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222402Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222402

    Наименование закупки

    Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:31

    Документация процедуры

    Заявка_на_поставку_товара_11_поз.doc

    04_для_прямых_сделок_по_заявкам.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 775-95-75

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    t.mitrofanova@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Митрофанова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222402Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    993 080,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, новочеремушкинская 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия ТЗ, договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
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    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки U/UTP 4х2х0.52ММ медный PVC Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН U/UTP Cat5e PVC нг(А)-LS 4х2х0.52"

    Кол-во: 1.220

    "Позиция 2"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52"

    Кол-во: 2.440

    "Позиция 3"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52"

    Кол-во: 3.660

    "Позиция 4"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки U/UTP 4х2х0.52ММ медный PVC Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН U/UTP Cat5e PVC нг(А)-LS 4х2х0.52"

    Кол-во: 1.220

    "Позиция 5"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52"

    Кол-во: 0.915

    "Позиция 6"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52"

    Кол-во: 0.305

    "Позиция 7"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки U/UTP 4х2х0.52ММ медный PVC Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН U/UTP Cat5e PVC нг(А)-LS 4х2х0.52"

    Кол-во: 1.220

    "Позиция 8"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52"

    Кол-во: 1.220

    "Позиция 9"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52"

    Кол-во: 0.305

    "Позиция 10"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52"

    Кол-во: 1.220

    "Позиция 11"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки U/UTP 4х2х0.52ММ медный PVC Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН U/UTP Cat5e PVC нг(А)-LS 4х2х0.52"

    Кол-во: 0.305

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