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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 10:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
t.mitrofanova@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Митрофанова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222402Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля связи для нужд ПФ, НПФ ООО "Газпром недра"
Начальная цена
993 080,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, новочеремушкинская 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия ТЗ, договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 1.220
Кол-во: 2.440
Кол-во: 3.660
Кол-во: 1.220
Кол-во: 0.915
Кол-во: 0.305
Кол-во: 1.220
Кол-во: 1.220
Кол-во: 0.305
Кол-во: 1.220
Кол-во: 0.305
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