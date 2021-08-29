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    Главная / Торги / Поставка напольных покрытий, керамогранита и комплектующих

    Поставка напольных покрытий, керамогранита и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 22:0029.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222398

    Наименование закупки

    Поставка напольных покрытий, керамогранита и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:29

    Документация процедуры

    ЦЗ__222359__требуемые_характеристики_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55120

    Факс

    Адрес электронной почты

    ZaharikovaOA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарикова Олеся Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напольных покрытий, керамогранита и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 22:00 GMT +329.08.2021 22:0029.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напольных покрытий, керамогранита и комплектующих

    Начальная цена

    1 106 038,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. Островского, 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитка керамогранитная У26/U126MR 60х60СМ светло-серая соль-перец 46.08/1.44"

    Кол-во: 57.900

    "Позиция 2"

    "Плитка керамическая Kerama Marazzi 200х300ММ Джайпур бежевый"

    Кол-во: 1046.380

    "Позиция 3"

    "Крестики для кафельной плитки ГОСТ 2.5ММ"

    Кол-во: 36400.000

    "Позиция 4"

    "Плинтус T-Plast 070 дуб беленый 2500x58x22ММ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 5"

    "Уголок стыковочный Т-Пласт 070 дуб беленый 58ММ 2ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Плитка керамогранитная Грес 30х30СМ для ступеней"

    Кол-во: 213.460

    "Позиция 7"

    "Шнур сварочный Tarkett 87078 для линолеума 50М 4ММ винил"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Линолеум рулонный Tarkett Acczent Pro поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 2ММ ГОСТ 18108-80"

    Кол-во: 37.510

    "Позиция 9"

    "Плитка керамогранитная Kerama Marazzi Песчаник беж 30х30х0.8СМ бежевая сорт 1 SG908700N"

    Кол-во: 248.600

    "Позиция 10"

    "Уголок наружний Т-Пласт 070 дуб беленый 58ММ 2ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Уголок внутренний Т-Пласт 070 дуб беленый 58ММ 2ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 12"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка левая Т-пласт 070 дуб белый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка правая Т-пласт 070 дуб белый"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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