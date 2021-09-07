Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электрокардиографа многоканального с автоматическим режимом, переносного «Альтон-03» с выполнение работ по монтажу и наладке оборудования и выполнением инструктажа специалистов покупателя

    Поставка электрокардиографа многоканального с автоматическим режимом, переносного «Альтон-03» с выполнение работ по монтажу и наладке оборудования и выполнением инструктажа специалистов покупателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222396Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222396

    Наименование закупки

    Поставка электрокардиографа многоканального с автоматическим режимом, переносного «Альтон-03» с выполнение работ по монтажу и наладке оборудования и выполнением инструктажа специалистов покупателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:05

    Документация процедуры

    ТЗ_на_Альтон_03.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-22-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Zhuravleva@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрокардиографа многоканального с автоматическим режимом, переносного «Альтон-03» с выполнение работ по монтажу и наладке оборудования и выполнением инструктажа специалистов покупателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 15:00 GMT +307.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222396Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрокардиографа многоканального с автоматическим режимом, переносного «Альтон-03» с выполнение работ по монтажу и наладке оборудования и выполнением инструктажа специалистов покупателя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. 2-я Рейсовая, д №6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты не менее 30 календарных дней. доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрокардиограф многоканальный переносной Альтомедика Альтон-03"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 262714
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    262714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить