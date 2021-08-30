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    Главная / Торги / Поставка фланцев и крепежа

    Поставка фланцев и крепежа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222390Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222390

    Наименование закупки

    Поставка фланцев и крепежа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:10

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Шаблон__дог_ра_С_БС_ОС.docx

    Особые_Условия_3_ред.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фланцев и крепежа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222390Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фланцев и крепежа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект фланцев 100-10-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-1-100х10-2-3-0-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Комплект фланцев 25-10-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-1-25х10-2-3-0-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Комплект фланцев 50-100-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-1-50х100-2-3-0-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Комплект фланцев 50-16-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-1-50х16-2-3-0-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Комплект фланцев 80-10-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-1-80х10-2-3-0-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Комплект фланцев 150-16-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-1-150х16-2-3-0-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Фланец 65-10-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Комплект фланцев 40-100-Е/F-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-40-100-11-1-E/F-10-3-0-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Комплект фланцев 10-1-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-10-1-11-1-В-10-3-0-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Комплект фланцев 15-200-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-15-200-11-1-В-10-3-0-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Комплект фланцев 15-200-Е/F-09Г2С ГОСТ 33259-2015 КОФ-2-2-15-200-11-1-Е/F-10-3-0-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Фланец 80-10-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Фланец 40-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 5.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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