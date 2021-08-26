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    Главная / Торги / 01109-2021-3012 Стойка стеллажная, Полка, набор крепежных изделий

    01109-2021-3012 Стойка стеллажная, Полка, набор крепежных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222381Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222381

    Наименование закупки

    01109-2021-3012 Стойка стеллажная, Полка, набор крепежных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:11

    Документация процедуры

    Москва_и_область_реквизиты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01109-2021-3012 Стойка стеллажная, Полка, набор крепежных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222381Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01109-2021-3012 Стойка стеллажная, Полка, набор крепежных изделий

    Начальная цена

    37 608,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка стеллажная Практик MS Standart 200 S24199212402 30x2000x30мм"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Полка MC-1000x500 стеллаж MC 1000x30x500мм"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Набор крепежных изделий 000987 для монтажа стойки MS сталь 5шт подпятник, уголки Г-образные 4шт"

    Кол-во: 40.000

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