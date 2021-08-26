Закупка: коннекторы, скотчлоки, маркеры для проводов для Р.Татарстан ЗнП 775

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад.