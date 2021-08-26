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    Главная / Торги / Закупка: коннекторы, скотчлоки, маркеры для проводов для Р.Татарстан ЗнП 775

    Закупка: коннекторы, скотчлоки, маркеры для проводов для Р.Татарстан ЗнП 775

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222374Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222374

    Наименование закупки

    Закупка: коннекторы, скотчлоки, маркеры для проводов для Р.Татарстан ЗнП 775

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 08:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка: коннекторы, скотчлоки, маркеры для проводов для Р.Татарстан ЗнП 775

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 08:00 GMT +326.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222374Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: коннекторы, скотчлоки, маркеры для проводов для Р.Татарстан ЗнП 775

    Начальная цена

    52 349,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор этикеток самоклеящихся Promega label для печати адресов, штрих-кодов, ценников 38x21.2мм 100л. бумага"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Перчатки рабочие для работы с материалом структурным Армокаст латекс р. 8-9"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Набор для очистки кабеля KSC Cloth 10 для удаления гидрофобного заполнителя из волоконно-оптических и медножильных кабелей связи до 100пар 20шт полотенце 10шт, салфетки 10шт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Маркер для проводов клипса защелкивающаяся Hyperline Cabling Systems MA-55-R 85x140x10мм PP 0...9"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Маркер для проводов клипса защелкивающаяся Hyperline Cabling Systems MA-67-R 6мм PP 0...9"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Маркер для проводов самоламинирующийся Brady LAT-18-361 brd24570 25x33мм PP без надписи"

    Кол-во: 1.000

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