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    Главная / Торги / Поставка трубчатых электрических нагревателей ТЭН для нужд УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Поставка трубчатых электрических нагревателей ТЭН для нужд УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222373Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222373

    Наименование закупки

    Поставка трубчатых электрических нагревателей ТЭН для нужд УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3496 36-45-91

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KnjazevIV@utju.gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Князев Игорь Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубчатых электрических нагревателей ТЭН для нужд УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 07:00 GMT +330.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222373Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубчатых электрических нагревателей ТЭН для нужд УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    20 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, панель 8А, УТЖУ, ООО "Газпром переработка"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежащего оформленного счета-фактуры доставка продукциии осуществляется силами Поставщика до склада Получателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент нагревательный ТЭН ARISTON 1200-4500ВТ 220В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Элемент нагревательный ТЭН Thermex RGS 2000ВТ 220В"

    Кол-во: 4.000

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