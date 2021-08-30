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    Главная / Торги / Угловая шлифмашина

    Угловая шлифмашина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222372Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222372

    Наименование закупки

    Угловая шлифмашина

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Юридический адрес

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    Почтовый адрес

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Контактный телефон

    +7 495 689-96-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    taktashev@tmnpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Такташев Руслан Рашитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Угловая шлифмашина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222372Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Угловая шлифмашина

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка на склад заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Адрес местонахождения

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Makita Угловая шлифмашина 9562 CVH"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Makita Угловая шлифмашина 9069 SF"

    Кол-во: 1.000

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