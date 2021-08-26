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    Главная / Торги / Поставка тмц для чф

    Поставка тмц для чф

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 05:0026.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222371Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222371

    Наименование закупки

    Поставка тмц для чф

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-93-23

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    lebedeva-ev@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тмц для чф

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 05:00 GMT +326.08.2021 05:0026.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222371Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц для чф

    Начальная цена

    118 585,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течении 7 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бак пластиковый 50л PE"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Коврик со сквозными отверстиями грязезащитный B500 x L1000мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Клей плиточный Forman 51 для плитки 25кг мешок"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой со сгоном латунь Dу20мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой металл Dу15"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой проходной LD сталь Dу50мм с ручным приводом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой проходной LD сталь Dу80мм с ручным приводом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Плита древесная фанера ФК 1525x1525x10мм IV/IV"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Покрытие напольное модульное Антикаблук PVC 250x250x9мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Мастика кровельная Bitumast ТМ для бетона, дерева, камня, кирпича, металла"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Пленка полиэтиленовая техническая 1500мм 200мкм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Затвор поворотный дисковый Ci чугун 80мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Смеситель кухонный Serra AQUA"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 15"

    "Ручка дверная защелка Guli 808 CP BK сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Механизм замка цилиндровый, ключ-вертушка Palladium 60 C BK PB L60мм 30x30мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Лента сигнальная оградительная ЛО B75мм x L250м x s50мкм без надписи PE красно-белая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Лента клейкая сигнальная для нанесения разметки B50мм x L50м PVC s50мкм желто-черная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Напальчник резина"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Короб картонный 325x235x235мм"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Короб картонный 487x327x298мм"

    Кол-во: 100.000

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