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Наименование закупки
Поставка тмц для чф
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 09:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-93-23
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
lebedeva-ev@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тмц для чф
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 05:00 GMT +326.08.2021 05:0026.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222371Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тмц для чф
Начальная цена
118 585,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течении 7 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
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