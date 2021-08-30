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    Главная / Торги / Поставка дорожных плит

    Поставка дорожных плит

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 05:0030.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222369Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222369

    Наименование закупки

    Поставка дорожных плит

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55028

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дорожных плит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 05:00 GMT +330.08.2021 05:0030.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222369Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дорожных плит

    Начальная цена

    871 797,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, г. Тюмень 5 км. Старого Тобольского тракта, 12 Тюменский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов (ТУХиР МТР) УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Сургут» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем(Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД). Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная 1П60.19-30 6х1.87х0.14М 3.9Т ГОСТ 21924.0-84"

    Кол-во: 38.000

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