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Наименование закупки
Поставка дорожных плит
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 09:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55028
Факс
Адрес электронной почты
KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дорожных плит
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 05:00 GMT +330.08.2021 05:0030.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222369Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дорожных плит
Начальная цена
871 797,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская область, г. Тюмень 5 км. Старого Тобольского тракта, 12 Тюменский участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов (ТУХиР МТР) УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Сургут» Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем(Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД). Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 38.000
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