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    Главная / Торги / Столб деревянный пропитанный сосна L8.5м

    Столб деревянный пропитанный сосна L8.5м

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222367Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222367

    Наименование закупки

    Столб деревянный пропитанный сосна L8.5м

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 08:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-51-05

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    baranova-mv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Марина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Столб деревянный пропитанный сосна L8.5м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 22:00 GMT +326.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222367Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Столб деревянный пропитанный сосна L8.5м

    Начальная цена

    87 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 624030, Свердловская обл, Белоярский р-н, Верхнее Дуброво рп, Полевая ул, ДОМ 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Договор поставки разовый. Оплата в течение 45 календарных дней после подписания накладной (УПД), для МСП в течение 15 рабочих дней после подписания накладной (УПД). Доставка до склада Покупателя автотранспортом Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Столб деревянный пропитанный сосна L8.5м"

    Кол-во: 23.000

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