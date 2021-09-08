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    Главная / Торги / Окраска мачт освещения перрона

    Окраска мачт освещения перрона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222358Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222358

    Наименование закупки

    Окраска мачт освещения перрона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 08:40

    Документация процедуры

    ТЗ_на_окраску_мачт_освещения_перрона.docx

    Запрос_КП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-86-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Окраска мачт освещения перрона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.09.2021 15:00 GMT +308.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222358Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Окраска мачт освещения перрона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, аэропорт ВнуковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту выполнения работ, доставка за счет подрядчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Окраска мачт освещения перрона"

    Кол-во: 1.000

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