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    Главная / Торги / Поставка СИЗ органов слуха

    Поставка СИЗ органов слуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222356Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222356

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ органов слуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 08:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-50-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    RozhkovaER@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожкова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка СИЗ органов слуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 07:00 GMT +330.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222356Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ органов слуха

    Начальная цена

    326 396,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская обл. г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наушники с встроенной рацией 3M™ /Peltor™ WS LiteCom Plus MT73H7A4410WS6-EU 8 каналов PMR 446-446.1 МГц IP68 со встроенной радиостанцией двусторонней связи, функция VOX,возможность использования с двумя Bluetooth® устройствами одновременно, SNR=33 H=35 M=31 L=24, со стандартным оголовьем комплект поставки: наушники-1ШТ, аккумуляторная батарея – 1ШТ, блок питания FR08 – 1ШТ, зарядный кабель AL2AI – 1ШТ, инструкция по эксплуатации – 1ШТ, сменный комплект обтюраторов и уплотнителей HY83 – 1ШТ, защитная лента для микрофона HYM1000-100 – 1ШТ"

    Кол-во: 4.000

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