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    Главная / Торги / Поставка фильтрующих элементов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Поставка фильтрующих элементов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222354Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222354

    Наименование закупки

    Поставка фильтрующих элементов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 07:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-23-70

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    lomonosovlv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ломоносов Леонид Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтрующих элементов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 20:00 GMT +330.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222354Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтрующих элементов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Томская областьг. Томскул. Причальная 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по спецификации товара осуществляется Покупателем на 15-й календарный день. Доставка в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами спецификации.Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтроэлемент ФЭМ-1 масляный 10/15мкм"

    Кол-во: 64.000

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