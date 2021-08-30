Поставка фильтрующих элементов для нужд АО "Газпром добыча Томск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного по спецификации товара осуществляется Покупателем на 15-й календарный день. Доставка в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами спецификации.Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара.