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    Главная / Торги / Поставка шкафа управления общепромышленного

    Поставка шкафа управления общепромышленного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 04:0002.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222352Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222352

    Наименование закупки

    Поставка шкафа управления общепромышленного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:21

    Документация процедуры

    Договор_поставки___101..21.doc

    Приложение_1Спецификация_к_договору___101..21.xls

    Приложение___2_к_договору___101..21___ТОВАРНАЯ_НАКЛАДНАЯ.xls

    Приложение___1_к_спецификации___Опросный_лист_ЩКУ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-54

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    a.kozhanovskiy@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КОЖАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шкафа управления общепромышленного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 04:00 GMT +302.09.2021 04:0002.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222352Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафа управления общепромышленного

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровский район, С. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента подписанных товарных накладных. Доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф управления общепромышленный ЩКУ УВГ262Р18Ф000006 2753.04.18.01"

    Кол-во: 1.000

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