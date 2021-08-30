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Наименование закупки
Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 07:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.mogileva@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Могилева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222351Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Начальная цена
91 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416168, РФ, Астраханская обл., Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, дом № 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия договора. Сроки поставки: 50календарных дней с момента подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 4.000
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