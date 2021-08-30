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    Главная / Торги / Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222351Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222351

    Наименование закупки

    Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 07:53

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    Закупочная_документация_для_ЭТП_ГПБ__v._2021_.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.mogileva@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Могилева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 11:00 GMT +330.08.2021 11:0030.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222351Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газовой смеси для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Начальная цена

    91 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, РФ, Астраханская обл., Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, дом № 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора. Сроки поставки: 50календарных дней с момента подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная CO состава искусственной газовой смеси в азоте(N2-П-1) ГСО 10597-2015 1-10МПА ТУ 2114-009-53373468-2015 ООО "ПГС-СЕРВИС" Россия"

    Кол-во: 4.000

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