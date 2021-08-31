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Наименование закупки
Поставка трубной продукции для филиалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 06:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55132
Факс
Адрес электронной почты
YangirovaLA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янгирова Людмила Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции для филиалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 22:00 GMT +331.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222347Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции для филиалов
Начальная цена
1 577 318,06
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Самовывоз со склада поставщика расположенного на территории Уральского Федерального округаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 45 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 0.120
Кол-во: 1.290
Кол-во: 0.034
Кол-во: 3.150
Кол-во: 0.940
Кол-во: 1.500
Кол-во: 1.700
Кол-во: 0.250
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.062
Кол-во: 0.165
Кол-во: 0.100
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