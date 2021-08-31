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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции для филиалов

    Поставка трубной продукции для филиалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222347Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222347

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции для филиалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 06:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55132

    Факс

    Адрес электронной почты

    YangirovaLA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янгирова Людмила Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубной продукции для филиалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 22:00 GMT +331.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222347Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции для филиалов

    Начальная цена

    1 577 318,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Самовывоз со склада поставщика расположенного на территории Уральского Федерального округаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 45 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры (счета) Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ВГП 25х3.2ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.120

    "Позиция 2"

    "Труба ВГП 32х3.2ММ 20 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1.290

    "Позиция 3"

    "Труба 38х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.034

    "Позиция 4"

    "Труба профильная 40х40х3ММ Ст3сп"

    Кол-во: 3.150

    "Позиция 5"

    "Труба профильная электросварная прямоугольная 60х40х2ММ ст3сп5 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.940

    "Позиция 6"

    "Труба 89х6ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 7"

    "Труба 108х4ММ 20 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.700

    "Позиция 8"

    "Труба 57х3.5ММ В 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 9"

    "Труба 16х1 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Труба 53х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 11"

    "Труба 114х4.5 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.165

    "Позиция 12"

    "Труба 89х3.5 09Г2С ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.100

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