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    Главная / Торги / Поставка АТИ_ТФ

    Поставка АТИ_ТФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222345Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222345

    Наименование закупки

    Поставка АТИ_ТФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 06:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 38254 4-16-89

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    kaykovaanna@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалёва Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка АТИ_ТФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.09.2021 11:00 GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222345Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка АТИ_ТФ

    Начальная цена

    354 699,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Колпашево, ул. Портовая,72/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту, доставка до места раположения организации

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лопасть 597.002 для вертолета Ми-8"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Шланг авиационный воздухопроводный 8А-6300-40-2 вертолёт МИ-8"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Шланг авиационный воздухопроводный 8А-6300-40-4 для вертолёта МИ-8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Лампа СМ328-24 для вертолета Ми-8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Шплинт 1.6х25 ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 1000.000

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