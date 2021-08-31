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    Главная / Торги / Поставка СИЗ за счет ФСС для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС"

    Поставка СИЗ за счет ФСС для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222344Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222344

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ за счет ФСС для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 08:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 8452 30-75-34

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    Beznosova-ON@saruavr.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безносова Олеся Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка СИЗ за счет ФСС для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222344Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ за счет ФСС для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС"

    Начальная цена

    126 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3452Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очки защитные закрытые РОСОМЗ 3Н11 Panorama StrongGlassТМ Очк176 затемненные поликарбонат оптический класс №1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Щиток защитный лицевой РОСОМЗ НБТВ2 Сфера Визион для использования с СИЗОД синий/черный поликарбонат оптический класс 1 наголовное крепление Рапид с мягким обтюратором -5 до +50ГРАД ЦЕЛЬС ТРТС 019/2011"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Строп искробезопасный 2аАр-Ас(BG) антистатический материал 1.4-2.0М ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008 Поя191"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Строп страховочный Г применяется со всеми типами предохранительных поясов из металлической цепи ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008 Поя867"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Щиток защитный лицевой сварщика РОСОМЗ HH12 Crystaline Premium FavoriT 51255 от воздействия УФ- и ИК- излучений Super Termotrek/стекло/поликарбонат DIN 4-9/13 100х60ММ наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой -10...+70ГРАД ЦЕЛЬС ТР ТС 019/2011 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Привязь страховочная искробезопасная антистатическая СПР-04-Ас(BG) 45ММ удельное поверхностное электрическое сопротивление материала 10х7 Ом ТР ТС 019/2011. ГОСТ P EN 361-2008. ГОСТ P EN 358-2008 ТУ 32.99.11-012-64973906-2018"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Привязь страховочная BG СПР-04 15КН 1.7КГ с тремя D-образными элементами крепления, двумя крепежными петлями, величина обхвата талии, обеспечивающая ремнём: S – 740-1040ММ, M -940-1240ММ, L - 1140-1440ММ ГОСТ Р EN 361-2008, ГОСТ Р EN 358-2008, ТР ТС 019/2011 ТУ 32.99.11-012-64973906-2018"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Строп регулируемый Ар(BG) для страховки от падения полиэфирная лента с амортизатором и двумя проволочными карабинами 1.2-2М 22КН ГОСТ Р ЕN 354-2010 ,ГОСТ Р ЕN 355-2010, ТР ТС 019/2011 ТУ 32.99.11-012-64973906-2018"

    Кол-во: 4.000

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