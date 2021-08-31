Поставка СИЗ за счет ФСС для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС"

Поставка СИЗ за счет ФСС для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС"

Цена договора и требования к обеспечению

в течение 30 рабочих дней с момента поставки товара

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Очки защитные закрытые РОСОМЗ 3Н11 Panorama StrongGlassТМ Очк176 затемненные поликарбонат оптический класс №1" Кол-во: 3.000

"Позиция 2" "Щиток защитный лицевой РОСОМЗ НБТВ2 Сфера Визион для использования с СИЗОД синий/черный поликарбонат оптический класс 1 наголовное крепление Рапид с мягким обтюратором -5 до +50ГРАД ЦЕЛЬС ТРТС 019/2011" Кол-во: 7.000

"Позиция 3" "Строп искробезопасный 2аАр-Ас(BG) антистатический материал 1.4-2.0М ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008 Поя191" Кол-во: 4.000

"Позиция 4" "Строп страховочный Г применяется со всеми типами предохранительных поясов из металлической цепи ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008 Поя867" Кол-во: 4.000

"Позиция 5" "Щиток защитный лицевой сварщика РОСОМЗ HH12 Crystaline Premium FavoriT 51255 от воздействия УФ- и ИК- излучений Super Termotrek/стекло/поликарбонат DIN 4-9/13 100х60ММ наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой -10...+70ГРАД ЦЕЛЬС ТР ТС 019/2011 Россия" Кол-во: 4.000

"Позиция 6" "Привязь страховочная искробезопасная антистатическая СПР-04-Ас(BG) 45ММ удельное поверхностное электрическое сопротивление материала 10х7 Ом ТР ТС 019/2011. ГОСТ P EN 361-2008. ГОСТ P EN 358-2008 ТУ 32.99.11-012-64973906-2018" Кол-во: 2.000

"Позиция 7" "Привязь страховочная BG СПР-04 15КН 1.7КГ с тремя D-образными элементами крепления, двумя крепежными петлями, величина обхвата талии, обеспечивающая ремнём: S – 740-1040ММ, M -940-1240ММ, L - 1140-1440ММ ГОСТ Р EN 361-2008, ГОСТ Р EN 358-2008, ТР ТС 019/2011 ТУ 32.99.11-012-64973906-2018" Кол-во: 4.000