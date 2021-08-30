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Наименование закупки
Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 12:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3496 36-45-91
Факс
--
Адрес электронной почты
KnjazevIV@utju.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князев Игорь Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 07:00 GMT +330.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222334Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
32 190,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, панель 8А, УТЖУ, ООО "Газпром переработка"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежащего оформленного счета-фактуры доставка продукциии осуществляется силами Поставщика до склада Получателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
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