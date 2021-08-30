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    Главная / Торги / Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222334Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222334

    Наименование закупки

    Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3496 36-45-91

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KnjazevIV@utju.gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Князев Игорь Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 07:00 GMT +330.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222334Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для комплектации передвижных столовых в УТЖУ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    32 190,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, панель 8А, УТЖУ, ООО "Газпром переработка"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежащего оформленного счета-фактуры доставка продукциии осуществляется силами Поставщика до склада Получателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр электронный BeSTreaM ТР 101 -50...+300ГРАД ЦЕЛЬС с длинным щупом 4х140ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Весы фасовочные настольные Форт ФорТ-Т 708Ф Фиеста 6КГ 1Г 220х260ММ ГРАД ЦЕЛЬС ВТ 120х275х314ММ КГ"

    Кол-во: 6.000

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