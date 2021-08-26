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    Главная / Торги / поставка коммутаторов для МРФ ПАО Ростелеком

    поставка коммутаторов для МРФ ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222333Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222333

    Наименование закупки

    поставка коммутаторов для МРФ ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 06:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 351 239-96-68

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    khurtina-ev@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хуртина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коммутаторов для МРФ ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 12:00 GMT +326.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222333Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутаторов для МРФ ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    499 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 45 календарных дней, для МСП 15 рабочих дней, по счету 7 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор неуправляемый, PoE Optimus UM1-E10/8P mini 8x10/100/1000Base-T 2.8Гбит/с настольный/стоечный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор неуправляемый, PoE Optimus UM1-E10/8P mini 8x10/100/1000Base-T 2.8Гбит/с настольный/стоечный"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 3"

    "Коммутатор неуправляемый, PoE Optimus UM1-E10/8P mini 8x10/100/1000Base-T 2.8Гбит/с настольный/стоечный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Коммутатор неуправляемый, PoE Optimus UM1-E10/8P mini 8x10/100/1000Base-T 2.8Гбит/с настольный/стоечный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Коммутатор неуправляемый, PoE Optimus UM1-E10/8P mini 8x10/100/1000Base-T 2.8Гбит/с настольный/стоечный"

    Кол-во: 12.000

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