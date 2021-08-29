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    Главная / Торги / Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 19:0029.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222332Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222332

    Наименование закупки

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 07:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Юридический адрес

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    Почтовый адрес

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Контактный телефон

    +7 914 899-51-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    rnosov8@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Носов Роман Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 19:00 GMT +329.08.2021 19:0029.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222332Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Малая закупка запасных частей и смазочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, ул. Ипподромная, 145Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При полной доставке товара до склада заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Адрес местонахождения

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "PM0705 Масло моторное Pemco Diesel G5 5л."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "C1012 Фильтр масляный Сакура"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "28130-5A500 Фильтр воздушный Mighty"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "31945-45903 Фильтр топливный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "15A42C Смазка Spheerol EPLX 200-2 0,4кг."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "15CA3B Масло моторное Magnatec DUALOCK 5W-30 A5, 4л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "15CA3A Масло моторное Magnatec DUALOCK 5W-30 A5, 1л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "A1174 Воздушный фильтр Сакура"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "AC108C Салонный фильтр Асакаши"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "W712/83 Маслянный фильтр Манн"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "WK828X Фильтр топливный Манн"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "W54179 Очиститель Carburettor Cleaner 500ml Winns"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "15DD0E Масло трансмиссионное Castrol Sintrax Universal Plus 1л."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "CR 1632 Батарейка Energizer"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "WT7325Z Лебёдка для трейлера 2500(1100кг)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "19500N Стартер Lester"

    Кол-во: 1.000

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