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Наименование закупки
Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 03:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65053
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 04:00 GMT +331.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222331Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
904 997,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 177А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных МТР осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами ТОРГ-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 49920.000
Кол-во: 39200.000
Кол-во: 39200.000
Кол-во: 38000.000
Кол-во: 16.000
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