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    Главная / Торги / Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222331Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222331

    Наименование закупки

    Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 03:49

    Документация процедуры

    ТЗ.DOC

    Договор_поставки_проект.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65053

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вылекжанин Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 04:00 GMT +331.08.2021 04:0031.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222331Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка посуды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Начальная цена

    904 997,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 177А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных МТР осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ланч-бокс Полиформ ВПС 2-секции полистирол белый 247х206х(35+30)ММ 100ШТ в полиэтилене"

    Кол-во: 49920.000

    "Позиция 2"

    "Контейнер круглый ПР-МС-500 ПП 144х70ММ 500МЛ черный для супа"

    Кол-во: 39200.000

    "Позиция 3"

    "Крышка одноразовая для супницы Протек ПР-МС ПП прозрачная 144х15ММ 540ШТ 8927"

    Кол-во: 39200.000

    "Позиция 4"

    "Контейнер прямоугольный Юпласт ПП 108х82х70ММ 350МЛ прозрачный с крышкой ЮУПМ2586"

    Кол-во: 38000.000

    "Позиция 5"

    "Пакет полиэтиленовый без ручки фасовочный BAGS 18+8х35СМ 8МКМ ПНД белый 1000ШТ евроупаковка ООО "Ваш Пакет" Россия"

    Кол-во: 16.000

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