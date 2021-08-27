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    Главная / Торги / Поставка фторсинтетических пленкообразующих пенообразователей для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".

    Поставка фторсинтетических пленкообразующих пенообразователей для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222319Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222319

    Наименование закупки

    Поставка фторсинтетических пленкообразующих пенообразователей для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 19:07

    Документация процедуры

    Проект_договора_для_КИМ_ЭТП_ГПБ_только_СМСП.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-03-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    nzuev@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуев Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фторсинтетических пленкообразующих пенообразователей для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222319Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фторсинтетических пленкообразующих пенообразователей для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Западная промзона, УХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя по указанным в запросе адресам. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий ПО6А3F типа AFFF 3% -15ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р 50588-2012"

    Кол-во: 3000.000

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