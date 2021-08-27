Поставка фторсинтетических пленкообразующих пенообразователей для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Продукции до грузополучателя по указанным в запросе адресам. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Продукции.