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    Главная / Торги / Поставка замков дверных Schwepper ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка замков дверных Schwepper ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222308Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222308

    Наименование закупки

    Поставка замков дверных Schwepper ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 18:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 61-64-86

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    i.eliseeva@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Елисеева Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка замков дверных Schwepper ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222308Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка замков дверных Schwepper ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    304 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. лесозаводская д.159ОКАТО: 64440000000Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до дверей Заказчика) организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок накладной цилиндровый правосторонний Schwepper 3827Z сталь нержавеющая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Замок накладной цилиндровый левосторонний Schwepper 3827Z сталь нержавеющая"

    Кол-во: 4.000

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