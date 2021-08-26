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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ЗнП без номера, остатки позиции во вложение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 18:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-48-35
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
burtsev-pa@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурцев Петр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП без номера, остатки позиции во вложение
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222295Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП без номера, остатки позиции во вложение
Начальная цена
97 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Нижневартовск, ул.Мира, 10П, 628400 г. Сургут, Нефтефганское шоссе ,12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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