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    Главная / Торги / ЗнП без номера, остатки позиции во вложение

    ЗнП без номера, остатки позиции во вложение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222295Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222295

    Наименование закупки

    ЗнП без номера, остатки позиции во вложение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 18:43

    Документация процедуры

    без_номер.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-48-35

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    burtsev-pa@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурцев Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП без номера, остатки позиции во вложение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222295Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП без номера, остатки позиции во вложение

    Начальная цена

    97 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Нижневартовск, ул.Мира, 10П, 628400 г. Сургут, Нефтефганское шоссе ,12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 5.5x32мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Смазка размораживатель замков RUNIS 90мл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M10 10x182мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Шуруп универсальный 6x80мм сталь с шестигранной головкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Заклепка вытяжная 12мм 4мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Смесь сухая строительная цементно-песчаная ПЦС М150"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 7"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 4.2x25мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 8"

    "Зажим кабельный монтажный КВТ М3-22 1.8...23мм2 сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Бур по бетону SDS-plus 8мм 950мм 1000мм"

    Кол-во: 2.000

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